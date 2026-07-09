17-летнего парня госпитализировали в результате ДТП в Великих Луках

17-летнему парню потребовалась госпитализация в результате ДТП в Великих Луках. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Два автомобиля Renault столкнулись у дома №3 на улице Тимирязева.

В результате ДТП пострадал 17-летний молодой человек. Его госпитализировали.

На месте происшествия работали спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.