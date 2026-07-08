С начала года в Псковской области выдали свыше 600 сертификатов на маткапитал

С начала года в Псковской области выдали 615 сертификатов на маткапитал, сообщили «Псковской правде» в региональном отделении Социального фонда России.

С 1 февраля в Псковской области действуют новые размеры маткапитала.

На первого ребенка сумма составляет 728 921,9 рубля. При рождении второго предусмотрена доплата в размере 234 321,27 рубля. В случае, если семья не получила маткапитал на первого, то при рождении второго сумма составит 963 243,17 рубля.

Молодые родители могут направить средства сертификата на образование детей, улучшение жилищных условий, товары для реабилитации детей-инвалидов, ежемесячную выплату на ребенка до трех лет, на накопительную пенсию родителей.

В СФР уточнили, что среди популярных способов использования маткапитала остается улучшение жилищных условий – строительство или покупка жилья, погашение ипотеки. При этом родители выбирают и иные варианты, например, образование детей.