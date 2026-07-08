44 человека погибли при пожарах в Псковской области за полгода

За шесть месяцев текущего года в Псковской области на пожарах погибли 44 человека: один несовершеннолетний, трое инвалидов, 20 лиц безработных, 17 пенсионеров и трое рабочих. Еще 13 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили «Псковской правде» сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

За указанный период на территории Псковской области зафиксировали 2 616 пожаров, которыми был нанесен прямой материальный ущерб в 22 млн 285 тысяч рублей.

Чаще других причинами становились неосторожное обращение с огнем (2 170) и нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (243 случая). Реже возгорания происходили из-за шалости детей с огнем и нарушения правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ (по одному).

В районных центрах и городах зарегистрировали 678 пожаров, которыми был нанесен прямой материальный ущерб в размере 176 тысяч рублей. В результате возгораний погибли 14 человек, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения.

В сёлах зафиксировали 1 938 пожаров, материальный ущерб от которых составил 22 млн 108 тысяч рублей. Погибли 30 человек, в том числе пятеро в нетрезвом виде.

В жилом секторе зарегистрировали 449 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 5 млн 222 тысячи рублей. Из-за возгораний погибли 44 человека.

Большинство пожаров в жилом секторе происходили по причине нарушения правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (210 случаев).

За полгода на территории Псковской области в результате возгораний были уничтожены 302 строения, 2 млн 549 тысяч 698 квадратных метров площадей, а также 17 единиц автотранспорта. Огнеборцы спасли на пожарах 337 человек, 161 строение, 22 единицы автотранспорта и материальные ценности на 113 млн 263 тысячи рублей.