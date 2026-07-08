В Островском районе будущих родителей оштрафовали за употребление наркотиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области.

28 мая в полицию поступили мужчина и женщина с признаками наркотического опьянения. Оно подтвердилось в результате лабораторных исследований.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств, психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

В суде сожители отрицали факт употребления наркотиков. Мужчина отметил, что употребляет лекарства для профилактики заболевания сердца, а женщина – витамины, которые ей необходимы для нормального протекания беременности.

Мировой судья же квалифицировал их действия как потребление наркотиков без назначения врача. Во внимание были приняты обстоятельства совершения правонарушения и личность граждан. Мужчину и женщину оштрафовали на четыре тысячи рублей и обязали пройти медосмотр, а при необходимости, лечение.