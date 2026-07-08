200 тонн соломы сгорели при пожаре в псковской деревне

200 тонн соломы сгорели на пожаре в псковской деревне Родина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
200 тонн соломы сгорели на пожаре в псковской деревне Родина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Информация о возгорании в здании для хранения соломы поступила вечером 7 июля.
В результате пожара сгорели 200 тонн соломы. Огонь также уничтожил кровлю.
Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. В ликвидации возгорания участвовали 12 огнеборцев МЧС России и четыре единицы техники.