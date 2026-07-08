Четырех человек эвакуировали при пожаре в квартире в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Четырех человек эвакуировали при пожаре в квартире в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание на кухне квартиры в четырехэтажном многоквартирном доме на углу Рижского проспекта и улицы Максима Горького в Пскове произошло вечером 7 июля.
Согласно предварительным данным, пожар начался из-за аварийного режима работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.
Огнеборцы спасли квартиру и эвакуировали четырех человек.
На месте работали 12 специалистов МЧС России и четыре единицы спецтехники.