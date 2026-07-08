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Происшествия

Четырех человек эвакуировали при пожаре в квартире в Пскове

8 июля 2026 года, 12:40

Четырех человек эвакуировали при пожаре в квартире в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Четырех человек эвакуировали при пожаре в квартире в Пскове

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Возгорание на кухне квартиры в четырехэтажном многоквартирном доме на углу Рижского проспекта и улицы Максима Горького в Пскове произошло вечером 7 июля.

Согласно предварительным данным, пожар начался из-за аварийного режима работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Четырех человек эвакуировали при пожаре в квартире в Пскове

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Огнеборцы спасли квартиру и эвакуировали четырех человек.

На месте работали 12 специалистов МЧС России и четыре единицы спецтехники.

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