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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Псковском районе

8 июля 2026 года, 12:33

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Псковском районе

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

О возгорании в жилом доме на три семьи в деревне Голубово стало известно вечером вторника, 7 июля. В строении выгорели три двухкомнатные квартиры по 50 квадратных метров каждая. Также огнем была уничтожена кровля по всей площади.

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Псковском районе

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В одной из квартир огнеборцы обнаружили погибшими 88-летнюю женщину и 57-летнего мужчину. Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении. На месте работали 12 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

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