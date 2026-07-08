Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Псковском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



О возгорании в жилом доме на три семьи в деревне Голубово стало известно вечером вторника, 7 июля. В строении выгорели три двухкомнатные квартиры по 50 квадратных метров каждая. Также огнем была уничтожена кровля по всей площади.