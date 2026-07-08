Ливни принесет в Псковскую область циклон «Бернадетт»

Ненастный вихрь, которому европейские метеорологи дали имя «Бернадетт», приближается к границам России. Сегодня, 8 июля, больше всего дождей пройдет над Псковской и Калининградской областями, сообщает метеоцентр «Фобос».

Облачные поля циклона сегодня накроют Прибалтику и крайний запад России. Самые мощные осадки интенсивностью свыше 50 мм ожидаются в Латвии. Из российских регионов больше дождей прогнозируется в Псковской и Калининградской областях.

«Это лишь начало большого процесса, который в ближайшее время будет управлять погодой на всей европейской части нашей страны. Дело в том, что «Бернадетт» продолжит смещаться вглубь Русской равнины, где уже скоро встретится со своим каспийским собратом. Оказавшись достаточно близко друг к другу, циклоны начнут закручиваться вокруг общего центра, пока каспиец не поглотит посланника Северной Атлантики», – прокомментировали в метеоцентре «Фобос».

В результате слияния возник эффект, называющийся по-научному эффект Фудзивары. «В итоге над Европейской Россией возникнет огромный регенерирующий суперциклон, и предыдущие ливни покажутся жителям региона мелким дождиком. Например, на центральные области за выходные может выплеснуться до 3/4 июльского объёма влаги», – заявили метеорологи. В Москве дожди с грозами будут всю неделю.