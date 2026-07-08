Инспектор Псковской таможни предстанет перед судом за получение взятки. Об этом «Псковской правде» сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, с октября 2020 года по март 2025 года таможенник способствовал беспрепятственному перемещению санкционных товаров на территорию Псковской области. За это он получил взятку в размере порядка 400 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение незаконных действий). Материалы дела направили в суд.