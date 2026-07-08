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Транспорт / Инфраструктура

Дорожную разметку наносят на улицах Пскова

8 июля 2026 года, 11:18

Дорожную разметку обновили на магистральных улицах и турбокругах в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дорожную разметку наносят на улицах Пскова

Фото из соцсетей Бориса Елкина

«На площади Ленина после работ по замене изношенных слоев асфальта обозначены контрольные точки будущей разметки», – поделился градоначальник.

По его словам, к нанесению разметки приступят с наступлением благоприятной погоды. Продолжатся и работы по обновлению разметки пешеходных переходов.

Борис Елкин отметил, что для работ подрядчик использует термопластик со светоотражающими элементами. Подобная разметка, как уточнил глава Пскова, отличается повышенной износостойкостью и хорошо видна в темное время суток.

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