Дорожную разметку наносят на улицах Пскова

Дорожную разметку обновили на магистральных улицах и турбокругах в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На площади Ленина после работ по замене изношенных слоев асфальта обозначены контрольные точки будущей разметки», – поделился градоначальник.

По его словам, к нанесению разметки приступят с наступлением благоприятной погоды. Продолжатся и работы по обновлению разметки пешеходных переходов.

Борис Елкин отметил, что для работ подрядчик использует термопластик со светоотражающими элементами. Подобная разметка, как уточнил глава Пскова, отличается повышенной износостойкостью и хорошо видна в темное время суток.