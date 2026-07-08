Почти 2,5 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам списали Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин, сообщил в своем канале в МАХ губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, госдолг Псковской области теперь составляет 13,86 млрд рублей.

Михаил Ведерников отметил, что отношение государственного долга к собственным налоговых доходам региона снизилось до 36,34%, что является показателем сбалансированности и устойчивости региональной экономики.

Списание госдолга, как уточнил губернатор, позволит существенно снизить финансовую нагрузку на бюджет Псковской области. Средства можно будет направить на развитие инфраструктуры, реализацию социально значимых проектов, меры поддержки граждан. «Решение федерального центра – знак доверия и важный шаг к дальнейшему экономическому развитию Псковской области», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников в том числе поблагодарил президента Владимира Путина и федеральное правительство за поддержку региона.