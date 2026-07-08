До +21 градусов ожидается в Псковской области 8 июля

8 июля по Псковской области дневная температура будет держаться на отметке до +21 градуса. В ночное время похолодает до +10…+15 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
8 июля по Псковской области дневная температура будет держаться на отметке до +21 градуса. В ночное время похолодает до +10…+15 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Как отмечают синоптики, 8 июля по Псковской области прогнозируется облачная погода. По территории региона пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны ливни и грозы. Ветер южных направлений будет дуть с умеренной силой.
В Пскове ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +18…+20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов.
В Великих Луках днем прогнозируются ливни и грозы. Максимальная температура воздуха составит +17…+19 градусов, минимальная – +10…+12 градусов.