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Досуг / Погода

До +21 градусов ожидается в Псковской области 8 июля

8 июля 2026 года, 09:24

8 июля по Псковской области дневная температура будет держаться на отметке до +21 градуса. В ночное время похолодает до +10…+15 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

До +21 градусов ожидается в Псковской области 8 июля

Фото редакции

Как отмечают синоптики, 8 июля по Псковской области прогнозируется облачная погода. По территории региона пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны ливни и грозы. Ветер южных направлений будет дуть с умеренной силой.

В Пскове ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +18…+20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов.

В Великих Луках днем прогнозируются ливни и грозы. Максимальная температура воздуха составит +17…+19 градусов, минимальная – +10…+12 градусов.

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