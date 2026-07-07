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Политика / Выборы

Горячую линию для вопросов о предстоящих выборах запустил псковский избирком

7 июля 2026 года, 17:35

Избирательная комиссия Псковской области запустила многоканальную горячую линию для вопросов о предстоящих выборах, сообщили «Псковской правде» в облизбиркоме. Работать горячая линия будет в период с 7 июля до 21 сентября.

Горячую линию для вопросов о предстоящих выборах запустил псковский избирком

Фото Избирательной комиссии Псковской области

Обратиться с вопросами о предстоящих выборах можно по телефону 8-800-222-52-60. Звонок бесплатный с любых телефонов на территории Российской Федерации.

«Этот номер создан для того, чтобы сделать выборы максимально прозрачными и удобными для каждого из нас. Обращайтесь за информацией!» – подчеркнули в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, в Единый день голосования, 20 сентября 2026 года, на территории Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания региона восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Псковского, Невельского и Новоржевского муниципальных округов.

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