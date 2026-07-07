В Стругокрасненском районе мужчину оштрафовали за фото каннабиса. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что мужчина опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» изображение растения рода «Cannabis» (каннабис). Сообщение содержало признаки пропаганды психотропных веществ и наркотических средств.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении в рамках части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры).

Суд признал жителя Стругокрасненского района виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа.