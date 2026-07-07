Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

До +19 градусов ожидается в Псковской области в День семьи, любви и верности

7 июля 2026 года, 15:54

До +19 градусов ожидается в Псковской области 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

До +19 градусов ожидается в Псковской области в День семьи, любви и верности

Фото редакции

По данным синоптиков, днем 8 июля по Псковской области ожидается облачная погода, ночью – с прояснениями. По территории большинства муниципалитетов пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны ливни с грозами.

Дневная температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. В ночное время столбики термометров будут держаться на отметке от +8 до +13 градусов.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, как уточнили в МЧС, в этот день будет низким.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
В ритме бала

Досуг / Афиша
21 декабря 08:59

В ритме бала

Псковичей приглашают окунуться в атмосферу праздника и сказки

Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку