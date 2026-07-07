До +19 градусов ожидается в Псковской области в День семьи, любви и верности

До +19 градусов ожидается в Псковской области 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным синоптиков, днем 8 июля по Псковской области ожидается облачная погода, ночью – с прояснениями. По территории большинства муниципалитетов пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны ливни с грозами.

Дневная температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. В ночное время столбики термометров будут держаться на отметке от +8 до +13 градусов.

Ветер южных направлений будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, как уточнили в МЧС, в этот день будет низким.