Предложения в Народную программу от четырех псковских округов передали в реготделение ЕР

Предложения в Народной программу «Единой России» от четырех приграничных округов Псковской области передал в региональное отделение партии Павел Гомон. Предварительно он провел сбор и систематизацию наказов жителей Печорского, Пыталовского, Палкинского и Красногородского района, сообщает реготделение ЕР.

Данные муниципальные округа представляют на выборах единую региональную группу. Работа по формированию программы велась с учетом реальных потребностей и специфики приграничных территорий Псковской области. В сводный пакет вошли наиболее актуальные запросы местных жителей – вопросы модернизации учреждений образования, здравоохранения и культуры, развития сельской инфраструктуры, дальнейшей комплексной поддержки семей участников специальной военной операции, остающейся безусловным приоритетом для партии «Единая Россия».

«Народная программа потому и называется народной, что пишется миллионами голосов, Мы провели множество встреч с жителями наших округов. Люди видят, как меняются их территории благодаря ранее принятым решениям, но у них есть и новые идеи. Наша задача — сделать так, чтобы каждое конструктивное предложение нашло отражение в программе и было реализовано на деле. Принцип «государство для человека» заложен в основу нашей работы, и мы обязаны на него опираться», – отметил Павел Гомон.

Все предложения рассмотрят и включат в итоговый региональный сегмент Народной программы ЕР. Партия берет на себя жесткий контроль за её исполнением, чтобы все обещания были подкреплены реальными делами и финансированием.

Напомним, программа формируется на основе обращений граждан и станет главным документом, на который «Единая Россия» будет опираться в своей региональной и законотворческой работе. По России уже поступило свыше 2,5 млн предложений в неё.