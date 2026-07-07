Долги по бюджетным кредитам списали российским регионам

Решение о списании задолженности по бюджетным кредитам для 17 регионов России, в том числе и Псковской области, приняло правительство Российской Федерации. Распоряжение №1726-р было подписание премьер-министром Михаилом Мишустиным 3 июля, сообщили «Псковской правде» в региональном минфине.

Списание задолженности по бюджетным кредитам также коснется Республик Калмыкия, Дагестан и Мордовия, Свердловской, Рязанской, Пензенской, Мурманской, Курской, Костромской, Кировской, Вологодской, Астраханской и Амурской областей, Хабаровского края, Чукотского автономного округа и Еврейской автономной области.

Речь идет о долгах, сформировавшихся по состоянию на 1 марта 2024 года. Реализуется мера по части 17 статьи 15 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2026 году».

Из-под действия списания вывели отдельные категории кредитов – пополнение остатка средств на едином счете бюджета, предоставленные на финансирование инфраструктурных проектов и выданные за счет временно свободных средств федерального бюджета на срок до 15 лет под 3% годовых с правом досрочного погашения.

Объем списания, в частности, увязан с фактическими направленными российским субъектам средствами, высвобождаемыми в результате данной меры, и подлежат регулированию в соответствии частями 17–20 указанной статьи федерального закона.