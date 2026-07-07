Автомобиль ВАЗ-2106 сгорел в Пустошкинском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Инцидент произошел днем понедельника, 6 июля, в пустошкинской деревне Чурилово. Транспортное средство 2003 года выпуска выгорело изнутри по всей площади.

«Предположительной причиной стал недостаток изготовления электрооборудования транспортного средства», – отметили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание ликвидировали трое огнеборцев и одна единица спецтехники.