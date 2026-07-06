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Происшествия / Преступление

Тело женщины обнаружили в акватории реки Шелонь в Дедовичах

6 июля 2026 года, 17:00

Тело женщины с признаками утопления обнаружили в реке Шелонь в Дедовичах. Об этом «Псковской правде» сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Тело женщины обнаружили в акватории реки Шелонь в Дедовичах

Фото: СУ СК России по Псковской области

По данному факту следствие проводится процессуальная проверка.

В ходе осмотра места происшествия следователи не выявили каких-либо следов, указывающих на возможный криминальный характер смерти женщины.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – подчеркнули в ведомстве и уточнили, что по её результатам следствием будет принято процессуальное решение.

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