Тело женщины обнаружили в акватории реки Шелонь в Дедовичах

Тело женщины с признаками утопления обнаружили в реке Шелонь в Дедовичах. Об этом «Псковской правде» сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По данному факту следствие проводится процессуальная проверка.

В ходе осмотра места происшествия следователи не выявили каких-либо следов, указывающих на возможный криминальный характер смерти женщины.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – подчеркнули в ведомстве и уточнили, что по её результатам следствием будет принято процессуальное решение.