Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

17 единиц оружия и 11 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

6 июля 2026 года, 15:54

На прошлой неделе, с 29 июня по 5 июля, росгвардейцы изъяли у жителей Псковской области 17 единиц гражданского оружия и 11 боеприпасов к ним. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

17 единиц оружия и 11 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

За указанный период сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 30 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан.

По их итогам были выявлены четыре административных правонарушения.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на ношение и хранение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения Центра лицензионно-разрешительной работы по месту жительства. Сделать это нужно за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление можно подать через «Госуслуги».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках