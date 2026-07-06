17 единиц оружия и 11 боеприпасов изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

На прошлой неделе, с 29 июня по 5 июля, росгвардейцы изъяли у жителей Псковской области 17 единиц гражданского оружия и 11 боеприпасов к ним. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

За указанный период сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 30 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан.

По их итогам были выявлены четыре административных правонарушения.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на ношение и хранение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения Центра лицензионно-разрешительной работы по месту жительства. Сделать это нужно за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление можно подать через «Госуслуги».