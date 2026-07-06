Нежилой дом и две бани горели в Псковской области на выходных

Три техногенных пожара ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области за минувшие выходные. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Три техногенных пожара ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области за минувшие выходные. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Вечером в субботу, 4 июля, в нежилом доме в деревне Попадинка Порховского района по всей площади выгорела комната. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.
«Огнеборцами спасен жилой дом», – отметили в ведомстве.
Ночью в деревне Загорицы Псковского района сгорела баня. Предварительной причиной стал недостаток изготовления дымовой трубы. Жилой дом был спасен.
Утром воскресенья, 5 июля, в деревне Шалонино Куньинского района сгорела баня и хозяйственная постройка. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. «Спасена хозяйственная постройка», – уточнили в псковском МЧС России.