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Происшествия

Нежилой дом и две бани горели в Псковской области на выходных

6 июля 2026 года, 15:08

Три техногенных пожара ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области за минувшие выходные. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Нежилой дом и две бани горели в Псковской области на выходных

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Вечером в субботу, 4 июля, в нежилом доме в деревне Попадинка Порховского района по всей площади выгорела комната. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

«Огнеборцами спасен жилой дом», – отметили в ведомстве.

Ночью в деревне Загорицы Псковского района сгорела баня. Предварительной причиной стал недостаток изготовления дымовой трубы. Жилой дом был спасен.

Нежилой дом и две бани горели в Псковской области на выходных

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Утром воскресенья, 5 июля, в деревне Шалонино Куньинского района сгорела баня и хозяйственная постройка. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. «Спасена хозяйственная постройка», – уточнили в псковском МЧС России.

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