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Происшествия / Преступление

Житель Пскова предстанет перед судом за избиение знакомого до смерти

6 июля 2026 года, 09:21

32-летний житель Пскова предстанет перед судом за избиение знакомого до смерти. Об этом «Псковской правде» сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Житель Пскова предстанет перед судом за избиение знакомого до смерти

Фото: скрин видео СУ СК России по Псковской области

Согласно версии следствия, утром 14 марта пскович находился по месту своего проживания со знакомым, который пришел к нему в гости. В какой-то момент между хозяином и гостем произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина избил знакомого руками и ногами – удары наносились по голове, шее и туловищу. 

От травм пострадавший скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По ходатайству следствия обвиняемый находится под стражей.

Установлено, что житель Пскова ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. «В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметили в ведомстве.

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