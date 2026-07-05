Почти 160 млн рублей похитили мошенники у жителей Псковской области с начала года

Более 159,7 млн ​​рублей потеряли жители Псковской области в результате мошеннических действий в январе–июне 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Всего пострадали 236 человек.

Наибольший финансовый ущерб зафиксирован в Пскове — 79,3 млн рублей. В Великих Луках жители потеряли 38,7 млн ​​рублей, в Псковском районе — 10,8 млн рублей. Жители этих районов стали наиболее уязвимыми к мошенническим схемам.

Чаще всего злоумышленники используют схему с переводом средств на «безопасный счёт» — зарегистрирован 141 случай. Также распространены мошенничества при онлайн-покупках (44 факта), быстрый заработок (33 случая), схемы с «освобождение от ответственности» (15 случаев) и взломы аккаунтов в соцсетях (2 случая).

По всем эпизодам возбуждения уголовные дела. Полиция проводит оперативные мероприятия по обнаружению подозреваемых и привлечению их к ответственности.