Водителю потребовалась госпитализация после ДТП в Куньинском районе

Водителю потребовалась госпитализация после тройного ДТП в Куньинском районе. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

У деревни Каменное столкнулись автомобили ВАЗ-2106, «Нива 2121» и ВАЗ-2107.

В результате ДТП 25-летний водитель «семерки» оказался зажат в транспортном средстве. Спасатели ПСО деблокировали его с помощью гидравлического инструмента и передали медикам. Те, в свою очередь, доставили пострадавшего в медучреждение.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Выясняются обстоятельства случившегося.