Водителю потребовалась госпитализация после ДТП в Куньинском районе

Водителю потребовалась госпитализация после тройного ДТП в Куньинском районе. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Водителю потребовалась госпитализация после тройного ДТП в Куньинском районе. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
У деревни Каменное столкнулись автомобили ВАЗ-2106, «Нива 2121» и ВАЗ-2107.
В результате ДТП 25-летний водитель «семерки» оказался зажат в транспортном средстве. Спасатели ПСО деблокировали его с помощью гидравлического инструмента и передали медикам. Те, в свою очередь, доставили пострадавшего в медучреждение.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Выясняются обстоятельства случившегося.