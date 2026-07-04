Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

Водителю потребовалась госпитализация после ДТП в Куньинском районе

4 июля 2026 года, 14:45

Водителю потребовалась госпитализация после тройного ДТП в Куньинском районе. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Водителю потребовалась госпитализация после ДТП в Куньинском районе

Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»

У деревни Каменное столкнулись автомобили ВАЗ-2106, «Нива 2121» и ВАЗ-2107.

В результате ДТП 25-летний водитель «семерки» оказался зажат в транспортном средстве. Спасатели ПСО деблокировали его с помощью гидравлического инструмента и передали медикам. Те, в свою очередь, доставили пострадавшего в медучреждение.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и спасатели. Выясняются обстоятельства случившегося.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Стадион «Машиностроитель» в Пскове полностью закроют на неделю из-за концерта «Ленинграда»
Один человек погиб и еще 27 пострадали в результате ДТП в Пскове
Жительницу Великолукского района обязали вернуть деньги за похищенные машины
У носухи Ванильки из «Птичьего дворика» родились первые малыши
21 новую консоль в виде герба установят на улицах Пскова
15 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области
В Пскове устанавливают 50-метровый флагшток
599 жалоб подали жители Псковской области в Роспотребнадзор за полгода
Пскович стал лучшим в первенстве России U16 по лёгкой атлетике

Комментарии

Авторизация
No comments
328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр

Происшествия / Преступление
8 мая 11:18

328 тысяч рублей потратила 16-летняя псковичка с чужого счета на оплату игр
Ценный кадр

Происшествия
30 марта 12:05

Ценный кадр

Ключевой фигурант дела экс- ректора ПсковГУ впервые выступил в суде
Недетские схемы

Происшествия
10 февраля 15:15

Недетские схемы

Мошенники отрабатывают схемы хищения денег на псковских подростках