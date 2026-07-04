За ночь в небе над Псковской областью уничтожили свыше 30 БПЛА врага

За ночь в небе над Псковской областью уничтожили свыше 30 вражеских БПЛА. О результатах отражения в регионе атаки воздушного противника на объекты Северо-Запада России в своем канале в МАХ рассказал губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы сбили вражеские беспилотные летательные аппараты преимущество в южных районах Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что обломки одного из БПЛА упали на закрытой территории производственного объекта в Великих Луках. Разрушений и пострадавших нет. В результате инцидента пострадала теплотрасса, проходящая по территории.

«Горячее водоснабжение оперативно восстановлено», – подчеркнул губернатор.

В Кунье беспилотный летательный аппарат упал в черте населенного пункта. Из-за инцидента было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. Незначительные травмы из-за разбитого стекла получили три человека. Помимо этого, повреждения получила сельскохозяйственная постройка в Куньинском районе.

«Всем, кто пострадал от ночной атаки, чье имущество было повреждено, будет оказана вся необходимая помощь!» – обратил свое внимание глава региона и поблагодарил все оперативные службы, которые внесли вклад в отражение ночной атаки противника.