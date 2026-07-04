С 7 июля на участке улицы Пригородной в Пскове введут одностороннее движение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. С 7 по 10 июля однополосное движение будет введено на участке у дома №3 по улице Пригородной.

«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок!» – отметили в пресс-службе администрации Пскова.