Мужчину насмерть придавило бревнами в Невеле. Об этом сообщается в Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Мужчина занимался ремонтом пола у дома №10 в переулке 1 на улице Маншук Маметовой. Но домкрат сорвался, что привело к трагедии. Мужчину придавило бревнами.

На место прибыли медики. Они констатировали смерть.

На месте также работали пожарные подразделения и сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.