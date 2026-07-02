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Происшествия

Заочный приговор вынес Псковский областной суд украинской группировке за контрабанду 112 кг наркотиков

2 июля 2026 года, 13:01

Заочный приговор вынес Псковский областной суд украинской группировке за контрабанду 112,7 кг наркотиков, сообщили в пресс-службе судов региона.

Заочный приговор вынес Псковский областной суд украинской группировке за контрабанду 112 кг наркотиков

Фото: pxhere.com

Четыре гражданина Украины находятся в федеральном розыске. Они осуждаются за контрабанду наркотиков через таможенную границу Евразийского экономического союза, организованной группой, в особо крупном размере, а также покушение на незаконный сбыт.

Суд признал мужчин подсудимых виновными в совершении преступлений, предусмотренных, частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1, пунктами «а», «б», части 4 статьи 229.1 УК РФ. Их приговорили заочно к срокам лишения свободы от16 до 18 лет, в колонии строгого режима.

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