Пассажирка пострадала в тройном ДТП в Новосокольниках

Автомобили УАЗ «Патриот», Volkswagen и Honda столкнулись на развязке у АЗС «Сургутнефтегаз». По имеющимся данным, водитель автомобиля Honda резко повернул на заправку перед мостом. УАЗ же не успел затормозить и врезался. От удара Honda врезалась в припаркованный Volkswagen.

В результате пострадала пассажирка автомобиля Honda. Ей оказали медицинскую помощь на месте. Решался вопрос о госпитализации.

На месте работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.