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Политика / Выборы

Ведерников и Мороз включены в список «Единой России» на выборы в Госдуму

28 июня 2026 года, 22:12

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и депутат Псковской городской Думы Антон Мороз включены в региональную группу кандидатов партии «Единая Россия» для участия в выборах в Государственную Думу. Решение было принято 28 июня на XXIII съезде партии, прошедшем в Москве.

На съезде также утвердили кандидатов по одномандатным округам. По округу №150 от Псковской области выдвинут секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский.

Все предложенные кандидатуры делегаты съезда поддержали в ходе тайного голосования.

В мероприятии приняли участие представители партии из всех субъектов страны. Основное внимание было уделено подготовке к предстоящим избирательным кампаниям — как федерального уровня, так и регионального.

Напомним, что выборы в Законодательное собрание Псковской области назначены на 18–20 сентября.

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