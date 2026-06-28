На съезде «Единой России» Михаил Ведерников заявил о 275 млрд рублей инвестиций в Псковскую область

Псковская область за последние пять лет направила на развитие инфраструктуры 275 млрд рублей в рамках различных программ. Как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, эта сумма сопоставима с десятью годовыми бюджетами региона 2017 года. Об этом он заявил перед началом пленарного заседания первого этапа XXIII съезда «Единой России» в Москве, сообщает пресс-служба партии.

По словам главы региона, одним из ключевых условий дальнейшего роста остаётся сохранение финансирования национальных проектов. Сейчас соотношение софинансирования складывается в пользу федерального центра: около 99% средств поступает из федерального бюджета, тогда как регион обеспечивает порядка 1%. Это позволяет Псковской области участвовать сразу в нескольких программах развития.

Отдельно губернатор остановился на индивидуальной программе развития региона. По итогам первого этапа её реализации удалось добиться соотношения 1 к 7 — на каждый бюджетный рубль привлечено семь рублей внебюджетных средств. Программа продлена до 2030 года, и власти рассчитывают сохранить достигнутую динамику.