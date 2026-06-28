На съезде «Единой России» Михаил Ведерников заявил о 275 млрд рублей инвестиций в Псковскую область

Псковская область за последние пять лет направила на развитие инфраструктуры 275 млрд рублей в рамках различных программ. Как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, эта сумма сопоставима с десятью годовыми бюджетами региона 2017 года. Об этом он заявил перед началом пленарного заседания первого этапа XXIII съезда «Единой России» в Москве, сообщает пресс-служба партии.
По словам главы региона, одним из ключевых условий дальнейшего роста остаётся сохранение финансирования национальных проектов. Сейчас соотношение софинансирования складывается в пользу федерального центра: около 99% средств поступает из федерального бюджета, тогда как регион обеспечивает порядка 1%. Это позволяет Псковской области участвовать сразу в нескольких программах развития.
Отдельно губернатор остановился на индивидуальной программе развития региона. По итогам первого этапа её реализации удалось добиться соотношения 1 к 7 — на каждый бюджетный рубль привлечено семь рублей внебюджетных средств. Программа продлена до 2030 года, и власти рассчитывают сохранить достигнутую динамику.
фото пресс-службы партии
Среди приоритетов также остаётся кадровая политика, прежде всего в медицине и образовании. Ведерников сообщил, что дефицит медицинских работников удалось сократить с 52% до 36%. Только за прошлый год более 200 специалистов прибыли в область по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Кроме того, регион становится привлекательнее для специалистов из других субъектов.
Значительное внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей. Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» входит в число лучших в стране.
Ещё одним направлением работы является развитие адаптивного спорта. По словам губернатора, он помогает быстрее возвращаться к активной жизни тем, кто получил ранения. Уже около 900 человек смогли пройти адаптацию. В целом в области проживает порядка 45 тысяч жителей с ограничениями по здоровью, поэтому власти намерены добиваться создания центра адаптивной физкультуры и спорта при поддержке федерального центра и «Единой России».
28 июня в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», а также совместное заседание руководящих органов партии. В нём участвует и делегация Псковской области. В ходе мероприятия планируется утвердить списки кандидатов в депутаты Госдумы, сформированные по итогам предварительного голосования с участием более 10 миллионов человек, а также продолжить работу над Народной программой партии.