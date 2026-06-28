В Псковской области наблюдается рост числа пожаров на 15%. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального управления МЧС России, гибель людей на пожарах выросла на 16%.

С начала года в регионе зарегистрировано 233 пожара, причиной которых стало нарушение правил эксплуатации и устройства электрооборудования.

В ведомстве напомнили жителям основные требования электробезопасности. После использования любой электроприбор необходимо выключать и отключать от сети. Запрещается прикасаться к оголённым проводам и повреждённой проводке, а также перегружать электросеть.

При появлении искр, дыма или запаха гари следует сразу прекратить использование прибора. Специалисты подчёркивают, что устранять неисправности самостоятельно нельзя — ремонт должен выполняться профессионалами.

Кроме того, замену перегоревших ламп необходимо проводить только при отключённом освещении, а нагревательные приборы после работы должны полностью остывать.

В МЧС отметили, что соблюдение этих простых правил позволяет снизить риск пожаров и сохранить жизнь и здоровье людей. «Безопасность начинается с тебя», — напомнили псковичам в ведомстве.