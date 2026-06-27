Тело рыбака обнаружили в Невельском районе

Тело 70-летнего рыбака обнаружили в Невельском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Рыбак числился пропавшим без вести. Его удалось обнаружить спасателям областной службы спасения в ходе поисково-водолазных работ в деревне Уща. Тело поднято из воды и передано сотрудникам полиции.

На месте работали спасатели, следователи Следственного комитета и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.