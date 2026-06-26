Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют с 1 июля

Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для транспортных средств с 1 июля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 1 по 2 июля будут перекрыты три полосы в районе дома №51 по улице Юбилейной. Работы на объекте будут круглосуточными. Подрядчик проведет там дорожные работы.

При этом ограничения не будут действовать в период с 7 до 9 утра.

«Утром вы сможете здесь проехать. Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок!» – подчеркнули в администрации Пскова.