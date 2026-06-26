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Происшествия / Правосудие

«Попутал бес»: Псковича осудили за кражу денег с банковского счета

26 июня 2026 года, 12:40

Жителя Пскова оштрафовали за кражу денежных средств с банковского счета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«Попутал бес»: Псковича осудили за кражу денег с банковского счета

Фото Дарьи Хватковой

В ноябре прошлого года мужчину пригласила в гости знакомая. Пскович принес собой алкоголь. После застолья собутыльница заснула. Воспользовавшись моментом, обвиняемый перевел с её банковской карты себе на счет 13 тысяч рублей. Проснувшись, пострадавшая поняла, что гость украл её сбережения и обратилась в полицию.

Правоохранителям пскович заявил, что его «попутал бес». В совершении преступления мужчина раскаялся, после чего вернул все деньги своей знакомой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Установлено, что житель Пскова ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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