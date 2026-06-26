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Происшествия / Правосудие

Приговор о подкупе на 24 млн рублей вынесли в Псковской области

26 июня 2026 года, 10:54

Приговор о подкупе на 24 млн рублей вынесли в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Приговор о подкупе на 24 млн рублей вынесли в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Установлено, что псковичка, работая в должности конкурсного управляющего коммерческого предприятия, используя свое служебное положение, заставила бывшего конкурсного управляющего передать в её пользование недвижимое и движимое имущество на сумму более 24 млн рублей за совершение действий в его интересах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 8 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имущества за совершение действий в интересах дающего, сопряженное с вымогательством предмета подкупа, в особо крупном размере).

Женщину отправили в колонию общего режима сроком на 8 лет 3 месяца.

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