Приговор о подкупе на 24 млн рублей вынесли в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Установлено, что псковичка, работая в должности конкурсного управляющего коммерческого предприятия, используя свое служебное положение, заставила бывшего конкурсного управляющего передать в её пользование недвижимое и движимое имущество на сумму более 24 млн рублей за совершение действий в его интересах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 8 статьи 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, имущества за совершение действий в интересах дающего, сопряженное с вымогательством предмета подкупа, в особо крупном размере).

Женщину отправили в колонию общего режима сроком на 8 лет 3 месяца.