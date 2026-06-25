Легковой автомобиль Great Wall Hover горел в Дно

Легковой автомобиль Great Wall Hover 2012 года выпуска горел в Дно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.



Возгорание произошло вечером среды, 24 июня. Огонь повредил моторный отсек. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства. Легковой автомобиль был спасен. На месте происшествия работали шесть огнеборцев и две единицы спецтехники.