Легковой автомобиль Great Wall Hover горел в Дно

Легковой автомобиль Great Wall Hover 2012 года выпуска горел в Дно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Легковой автомобиль Great Wall Hover 2012 года выпуска горел в Дно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Возгорание произошло вечером среды, 24 июня. Огонь повредил моторный отсек. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства. Легковой автомобиль был спасен.
На месте происшествия работали шесть огнеборцев и две единицы спецтехники.
Позднее сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на первом этаже двухэтажного неэксплуатируемого строения в деревне Заольшаг Порховского района.
Здание выгорело по всей площади. Предварительно, пожар начался из-за аварийного режима работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания.
«Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники», – уточнили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.