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Происшествия / Преступление

В суд направили резонансное дело о стрельбе в центре Печор

25 июня 2026 года, 10:30

В суд направили резонансное дело о стрельбе в центре Печор. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суд направили резонансное дело о стрельбе в центре Печор

Фото: pxhere.com

Инцидент произошел в апреле в центре Печор. На почве конфликта, связанного с незаконным увольнением беременной работницы, между мужчиной и его бывшим работодателем возникла драка. В ходе конфликта оба упали на землю.

Бывший работодателя, поднявшись первым, достал огнестрельное оружие ограниченного поражения ОСА, после чего произвел выстрел. Пуля, при этом, попала не в оппонента, а в его девушку, которая в тот момент тоже находилась на месте происшествия. Пострадавшая получила огнестрельное ранение живота.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением огнестрельного оружия). Теперь обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело направили мировому судье для дальнейшего рассмотрения по существу.

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