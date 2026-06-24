Двоих подростков госпитализировали в результате ДТП в Порховском районе

Двоих несовершеннолетних госпитализировали в результате ДТП в Порховском районе. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Автомобиль ВАЗ-2115, которым управляли подростки 15-ти и 16-ти лет, у деревни Киевка в Порховском районе вылетел с трассы в кювет, а после опрокинулся.

В результате ДТП пострадали два парня. Их госпитализировали. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Кто именно находился за рулем, сейчас выясняется.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, пожарные подразделения и бригада скорой помощи. Выясняются подробности случившегося.