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Происшествия

Мужчина утонул в пруду в локнянской деревне Козино

24 июня 2026 года, 15:08

Мужчина утонул в пруду в деревне Козино в Локнянском муниципальном округе. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Мужчина утонул в пруду в локнянской деревне Козино

Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»

По имеющейся информации, местный житель, примерно 70 лет, упал в воду. Молодой человек, увидевший это, извлек пенсионера из воды, но реанимировать его не удалось.

На месте происшествия работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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