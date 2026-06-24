Мужчина утонул в пруду в локнянской деревне Козино

Мужчина утонул в пруду в деревне Козино в Локнянском муниципальном округе. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

По имеющейся информации, местный житель, примерно 70 лет, упал в воду. Молодой человек, увидевший это, извлек пенсионера из воды, но реанимировать его не удалось.

На месте происшествия работали пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.