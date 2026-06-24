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Политика / Выборы

ДЭГ вновь будет применяться на выборах в Псковской области

24 июня 2026 года, 14:45

На выборах на территории Псковской области, которые пройдут в сентябре текущего года, вновь будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом «Псковской правде» сообщили в региональной Избирательной комиссии.

ДЭГ вновь будет применяться на выборах в Псковской области

Фото Избирательной комиссии Псковской области

Псковская область вошла в число 33 регионов России. Данные были озвучены сегодня, 24 июня, на заседании ЦИК РФ. Псковичи смогут проголосовать с помощью ДЭГ на выборах депутатов ГосДумы девятого созыва и совмещенных с ними выборах.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводится работа по обеспечению стабильного доступа к системе дистанционного электронного голосования даже при возможных перебоях связи.

Кроме того, если избиратель по какой-либо причине не сможет отдать голос дистанционно, он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа после соответствующей проверки.

В Псковской области ДЭГ на выборах применяется с 2022 года. Сегодня это востребованный и удобный способ участия в голосовании. В этом году у псковичей такая возможность появится вновь. Подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно будет в период с 3 августа по 14 сентября.

Само голосование будет проводиться на портале vybory.gov.ru.

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