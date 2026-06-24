Петербуржца будут судить за контрабанду сигарет на 3 млн рублей через Псковскую область, сообщили «Псковской правде» в Псковской транспортной прокуратуре.

По версии дознания, в январе сотрудники Псковской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий остановили автомобиль, который следовал по грунтовой дороге из Республики Беларусь в направлении псковской деревни Дубокрай.

В багажнике и салоне автомобиля находились 20 тысяч 999 пачек немаркированных сигарет различных наименований общей стоимостью 3 млн 282 тысячи 012 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза табачных изделий в крупном размере). Дело направили в невельский суд.