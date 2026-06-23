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Происшествия / Преступление

Псковичка предстанет перед судом за незаконное хранение наркотика

23 июня 2026 года, 17:00

Жительница Пскова предстанет перед судом за незаконное хранение наркотика. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Псковичка предстанет перед судом за незаконное хранение наркотика

Фото: pxhere.com

По версии следствия, в апреле беременная псковичка незаконно приобрела и оплатила через мессенджер наркотик массой 3,76 грамма для личного употребления. Вещество она забрала на участке местности у перегона «Псков-Туристский-Череха».

При переходе железнодорожных путей женщину задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. Находившее при ней наркотическое средство было изъято.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 2 статьи 228 УК РФ (приобретение и хранение без цели сбыта наркотика в крупном размере).

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Псковский городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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