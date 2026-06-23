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Происшествия / ДТП

Пассажирку госпитализировали в результате ДТП в Пскове

23 июня 2026 года, 16:16

Пассажирку доставили в медицинское учреждение в результате ДТП в Пскове. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Пассажирку госпитализировали в результате ДТП в Пскове

Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Автомобили Renault столкнулись на перекрестке улиц Белинского и Олега Кошевого.

В результате ДТП пострадала пассажирка одной из машин. Её госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада медицины катастроф и пожарные подразделения. Выясняются подробности случившегося.

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