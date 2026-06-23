Пассажирку госпитализировали в результате ДТП в Пскове

Пассажирку доставили в медицинское учреждение в результате ДТП в Пскове. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Пассажирку доставили в медицинское учреждение в результате ДТП в Пскове. Об этом сообщается в Телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Автомобили Renault столкнулись на перекрестке улиц Белинского и Олега Кошевого.
В результате ДТП пострадала пассажирка одной из машин. Её госпитализировали.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада медицины катастроф и пожарные подразделения. Выясняются подробности случившегося.