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Происшествия / Преступление

В Печорском районе мужчина избил знакомого до смерти

23 июня 2026 года, 15:30

В Печорском районе мужчина избил знакомого до смерти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В Печорском районе мужчина избил знакомого до смерти

Фото СУ СК России по Псковской области

Тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из частных жилых домов в деревне Старый Изборск. По подозрению в совершении указанного преступления задержали 68-летнего местного жителя. 

Жителю Печорского района предъявили обвинение и заключили под стражу.

15 июня пострадавший пришел в гости к знакомому, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры хозяин дома несколько раз ударил гостя ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», – подчеркнули в ведомстве.

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