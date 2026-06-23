В Печорском районе мужчина избил знакомого до смерти. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в одном из частных жилых домов в деревне Старый Изборск. По подозрению в совершении указанного преступления задержали 68-летнего местного жителя.

Жителю Печорского района предъявили обвинение и заключили под стражу.

15 июня пострадавший пришел в гости к знакомому, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры хозяин дома несколько раз ударил гостя ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается», – подчеркнули в ведомстве.