18 и 19 мая псковичи смогут посетить выставку в «Поезде Победы»

Псковичи смогут посетить уникальную выставку в «Поезде Победы» 18 и 19 мая. Состав будет находиться на железнодорожном вокзале Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Псковичи смогут посетить уникальную выставку в «Поезде Победы» 18 и 19 мая. Состав будет находиться на железнодорожном вокзале Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
Уникальную выставку в «Поезде победы» смогут посетить все желающие в возрасте старше 12 лет. Для этого псковичам и гостям города необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта и оформить бесплатный входной билет. Здесь же можно ознакомиться и с основными деталями посещения выставки.
«Поезд Победы» является первой в мире иммерсивной инсталляцией, которая размещена в подвижном составе поезда. В рамках историко-просветительского проекта, который был запущен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, создатели музея через интерактивные и визуальные форматы в режиме реального времени передают образы предвоенных и военных лет.
В прошедшем 2021 году, в Год науки и технологий в России, экспозиция «Музея Победы» дополнилась открытиями, научными достижениями и прорывными разработками отечественных ученых, которые внесли вклад в развитие мировой науки и в Победу.
В 2022 году интерактивную часть выставки дополнила редкая подлинная видеохроника периода Великой Отечественной войны, рассказывающая зрителю о кровавых расправах над жителями Украины, которые были совершены коллаборационистами и националистами во время войны, а также о радикальном национализме. Среди экспозиции музея «Поезда Победы» представлены подлинники и копии редких документов, которые рассказывают об истории промышленного Донбасса как неотъемлемой части России.
Также среди новых экспонатов представлены книги, подлинники документов, агитационная атрибутика и форма украинских националистов, материальные свидетельства возродившегося нацизма, предметы с нацисткой символикой, свидетельствующие о преступлениях неонацистских украинских организаций на территории Донецкой и Луганской народных республик.
«Экспозицию дополняют мультемидийные материалы, свидетельствующие о преступлениях современных неонацистов против мирных жителей ДНР и ЛНР», – сообщили в администрации Псковской области.
Обновленная экспозиция выставки «Поезда Победы» была организована Межмузейной рабочей группой и сформирована по инициативе Российского исторической общества, а также участвующими в спецоперации российскими военнослужащими, музеем-панорамой «Сталинградская битва», Музеем Победы, Луганским и Донецким республиканскими краеведческими музеями.
«Материалы предоставлены Федеральным архивным агентством и Государственным историческим музеем. Многие уникальные экспонаты и документы будут представлены впервые», – отметили в региональной администрации.