18 и 19 мая псковичи смогут посетить выставку в «Поезде Победы»

Псковичи смогут посетить уникальную выставку в «Поезде Победы» 18 и 19 мая. Состав будет находиться на железнодорожном вокзале Пскова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Уникальную выставку в «Поезде победы» смогут посетить все желающие в возрасте старше 12 лет. Для этого псковичам и гостям города необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта и оформить бесплатный входной билет. Здесь же можно ознакомиться и с основными деталями посещения выставки.

«Поезд Победы» является первой в мире иммерсивной инсталляцией, которая размещена в подвижном составе поезда. В рамках историко-просветительского проекта, который был запущен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, создатели музея через интерактивные и визуальные форматы в режиме реального времени передают образы предвоенных и военных лет.

В прошедшем 2021 году, в Год науки и технологий в России, экспозиция «Музея Победы» дополнилась открытиями, научными достижениями и прорывными разработками отечественных ученых, которые внесли вклад в развитие мировой науки и в Победу.