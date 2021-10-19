Псковичам рассказали, когда в регионе выпадет первый снег

О том, когда в Псковской области выпадет первый снег, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

«Ощутимые осадки в виде снега будут на последней пятидневке октября, уже с большой вероятностью», – подчеркнула Тала Нещадимова.

Она также отметила, что в ближайшие дни, 20-21 октября, ожидается повышение температуры воздуха до +10 градусов. В эти дни будет малооблачно, местами прогнозируются дожди.

К концу недели температура воздуха в регионе вновь станет октябрьской. В ночное время она опустится до -3...+2 градусов, днем столбики термометров будут держаться на отметке от +1 до +6 градусов. Ожидаются дожди.