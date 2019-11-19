Оцифровали

Переход с аналогового на цифровое вещание проходил по федеральной программе, которая была рассчитана на 10 лет. Псковская область полностью перешла с аналога на цифру 14 октября . С этой даты все жители области могут бесплатно смотреть 20 каналов в высоком качестве. Ровно через месяц специалисты подвели первые итоги.

РЕВОЛЮЦИЯ

На нее поступило 4 700 обращений. Звонки самого различного характера: начиная от вызова волонтеров и заканчивая настройкой оборудования. Волонтеров, а их работало 350 человек, вызвали 1 875 раз. 150 заявок помогли выполнить специалисты, они касались технической составляющей вопроса.

— Уже 794 компенсации на сумму 783 000 рублей выплачено, — отметил Денис Матвеев. — Есть одна заявка на спутниковое оборудование, которая будет удовлетворена. Если говорить про количественную характеристику, то в момент перехода было приобретено около 20 000 приставок, это только те данные, которые мы мониторим из федеральных сетей и «Почты России». Кроме этого, есть еще розничная торговля.

Произошла большая революция в части телевизионного вещания на территории нашей области. Это большое достижение. Мы находились во второй очереди по реализации этой программы. Первые передачи цифрового телевидения в тестовом режиме у нас были в 2012 году. В 2014 году жители области могли смотреть первый мультиплекс в цифровом качестве, поэтому последние отключения прошли гладко, потому что многие знали, что такое цифровое телевидение.

— По переходу было много вопросов, — горит Александр Лаптиев. — Бывали сложные ситуации. К примеру, в отдаленных точках, где необходимо было использовать наружные антенны с усилителями, а также на краях зоны охвата. Да и в самом Пскове они были. Аналоговое вещание велось с Телецентра, а цифровое ведется с мачты, которая расположена в Ваулиных Горах. Не все тогда понимали, что надо сделать, чтобы уверенно принять этот сигнал.

СДЕЛАЮТ ЛУЧШЕ

Существующую сеть постоянно будут модернизировать и улучшать. Ведь во время аналогового вещания во время сбоев сигнал пропадал на одном канале, а сейчас теряется возможность приема сразу целого пакета из 10 каналов, а если отключается электроэнергия, то и всех 20 каналов.

— Поэтому мы будем модернизировать сеть, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу, — сказал Александр Лаптиев. — В Ваулино находится главная мачта, и на ней мы проводим постоянно работы. Установлен дизельный генератор, который уже зарекомендовал себя при недавнем урагане. В Ваулино была отключена электроэнергия в течение суток, а наш генератор работал и все каналы бесперебойно вещали. Плюс сейчас дополнительно установлен третий передатчик, который будет обеспечивать вещание обоих мультиплексов в случае каких-то технических неисправностей. Работы по монтажу закончены, сейчас ведем настройку.

В ночь на 19 ноября проводили технические работы по изменению параметров сети первого мультиплекса. Специалисты постарались все сделать ночью, чтобы жители области ничего не заметили.

— Для большинства зрителей это действительно прошло незаметно, потому что современные телевизоры и приставки последней модификации автоматически перестроились, — рассказал он. — Но учитывая, что цифровое телевидение вещает на территории области давно, у многих приставки более ранних моделей, поэтому возможно, что им придется провести перенастройку в ручном режиме.

Если возникнут проблемы с перенастройкой, то можно обратиться на горячую линию.