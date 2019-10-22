Волонтёры сбились с ног

Как прошла первая неделя полного перехода Псковской области на цифру.
Как прошла первая неделя полного перехода Псковской области на цифру.
Ребята молодцы, справляются, все заявки отрабатывают в течение двух дней.
Сейчас у нас работают около 300 волонтеров — в основном студенты и школьники. Они готовы прийти и помочь с подключением оборудования — приставку и антенну. Они нужны владельцам старых моделей телевизоров.
В администрации области работает оперативный штаб по переходу на цифровое эфирное вещание и мониторит ситуацию в муниципалитетах.
Все-таки большинство запаслось необходимым оборудованием заблаговременно — за последнюю неделю купили всего около 500 приставок. Сейчас оборудования в магазинах области достаточно.
Самое большое количество звонков на горячую линию поступило в первые дни после отключения аналогового сигнала 14 октября. Операторы зафиксировали до 750 звонков в сутки. С каждым днем поток звонящих становится все меньше. И сейчас сравнялся с данными на начало октября — примерно по 80 обращений в день. С 1 ноября горячая линия перейдет на прежний режим работы — с 9 до 18 часов. Напомним, в самое горячее время операторам добавили несколько часов работы ежедневно.
Если вы еще не купили новое оборудование, по всем техническим вопросам вас проконсультируют по телефону горячей линии. По этому же телефону можно вызвать волонтера. Операторам горячей линии можно также задать вопросы по поводу компенсаций за приставку.
Горячая линия по переходу на цифровое вещание: 8-800-100-60-11.
Работает с 9 до 21 часа.
С 1 ноября горячая линия работает в режиме с девяти утра до шести часов вечера по будням (с двух до трех часов дня — обед).
Кстати, жителям области, попадающим в категорию малоимущих, затраты на покупку оборудования возместят в пределах тысячи рублей. Компенсацию выплатят за оборудование, приобретенное с 1 октября 2018 года до 15 декабря 2019 года. Обращаться нужно в отделения соцзащиты по месту жительства.