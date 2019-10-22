Волонтёры сбились с ног

В остальном мы работаем в штатном режиме, никаких проблем с переходом на цифровое вещание не возникло.

Сейчас у нас работают около 300 волонтеров — в основном студенты и школьники. Они готовы прийти и помочь с подключением оборудования — приставку и антенну. Они нужны владельцам старых моделей телевизоров.

В администрации области работает оперативный штаб по переходу на цифровое эфирное вещание и мониторит ситуацию в муниципалитетах.

Все-таки большинство запаслось необходимым оборудованием заблаговременно — за последнюю неделю купили всего около 500 приставок. Сейчас оборудования в магазинах области достаточно.

Самое большое количество звонков на горячую линию поступило в первые дни после отключения аналогового сигнала 14 октября. Операторы зафиксировали до 750 звонков в сутки. С каждым днем поток звонящих становится все меньше. И сейчас сравнялся с данными на начало октября — примерно по 80 обращений в день. С 1 ноября горячая линия перейдет на прежний режим работы — с 9 до 18 часов. Напомним, в самое горячее время операторам добавили несколько часов работы ежедневно.

Если вы еще не купили новое оборудование, по всем техническим вопросам вас проконсультируют по телефону горячей линии. По этому же телефону можно вызвать волонтера. Операторам горячей линии можно также задать вопросы по поводу компенсаций за приставку.