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Фильм, который снимали в Невеле, взял приз «Кинотавра»
Инга Оболдина, сыгравшая надзирательницу женской колонии, получила приз за лучшую женскую роль на 28-м фестивале «Кинотавр», который проходил в Сочи в середине июня.
Напомним, фильм «Жги!» режиссера Кирилла Плетнева снимали в Невеле осенью прошлого года при активном участии местных жителей.
Драма «Жги» – это история о надзирательнице женской тюрьмы, которая обладает потрясающе красивым и сильным голосом. Однажды одна из заключенных, бывшая певица, записывает пение главной героини и тайно выкладывает в интернет. После этого жизнь надзирательницы круто меняется.
Здание колонии, где проходили съемки, стоит на окраине Невеля законсервированным.
Поучаствовать в массовке – изображать заключенных – позвали невельчан. На кастинг пришло более шестидесяти человек. Его проводили в местном культурном центре.
– К нам обратилась администратор съемочной группы, попросила, чтобы на два часа сдали одно из помещений, – рассказала директор районного культурного центра Зинаида Михайлова. – Кирилл Плетнев очень простой человек. Он зашел, все ему стали аплодировать. А он говорит: «Не надо хлопать, это не творческий вечер. Это работа».
Съемки фильма начались 24 сентября 2016 года, артисты жили в невельской гостинице и снимали квартиры у частников, еду им готовили в местном ресторане, а также они регулярно ходили по магазинам. К примеру, Ольгу Бузову, которая сыграла ведущую музыкального шоу «Зажигай», куда приглашают выступать героиню Оболдиной, заметили в «Пятерочке».
На создание картины ушло чуть меньше года.
Невельчане не пожалели для киношников реквизита, приносили из дома старые тарелки, вазочки, другие предметы, призванные воссоздать быт 80-х годов. В фильме показывают и детские годы главной героини, а заканчивается все в наши дни.
– Взяли у нас герань и фикус, – продолжает Зинаида Михайлова. – За аренду пианино готовы были платить 5 тысяч, но наше пианино такое старое, мы побоялись, что оно развалится, пока его будут тащить со второго этажа. В итоге пианино для съемок одолжил наш местный батюшка отец Петр из воскресной школы.
Валентина Анашкина, ведущий методиста районного культурного центра, одна из тех, кто участвовал в массовке.
– Нас одели, загримировали, съемки длились с раннего утра до позднего вечера, – рассказала нам Валентина. – И все это время снимали одну сцену. Мы изображали заключенных, сидели в колонии, в комнате отдыха и смотрели телевизор. Некоторым невельчанам даже достались роли со словами. Например, нужно было сказать фразу: «Начальница сама дала отпор».
Символическое фото на память.
По словам Валентины, несколько дублей снимали, как Инга Оболдина включает телевизор.
По сюжету одна из заключенных по кличке Хромая начинает щелкать каналы и случайно попадает на шоу, заключенные видят на экране героиню Инги Оболдиной. Главная героиня в бешенстве, что все узнали ее тайну.
– Я вообще не припомню, чтобы у нас в Невеле когда-либо снимали кино. Съемки в фильме – это очень интересный, неожиданный опыт. Мне очень понравилось! Точно запомню надолго, – заключила Валентина Анашкина.
Кириллу Плетневу удалось собрать в своей ленте и звезд шоу-бизнеса – Диму Билана, Ларису Долину и Ольгу Бузову.
О съемках в Невеле Ольга Бузова активно оповещала своих подписчиков в «Инстаграме».
– Изначально вместо Бузовой у меня была задумка снять ведущего-мужчину. Предлагал эту роль Ивану Урганту, но он категорически отказывается играть самого себя, – рассказал во время пресс-конференции в Сочи Кирилл Плетнев.– Потом была идея снять Павла Волю, но он не хотел работать без жены, а двух ведущих я не захотел снимать. Потом возникла идея снять Ольгу Бузову. Мне нужно было, чтобы приезд ее в провинцию, по сюжету фильма, произвел настоящий фурор. Вот Оля, как ведущая «Дома-2», идеально для этого подошла. Причем она большой профессионал, всегда приходила на площадку подготовленной – с выученным текстом.
Прототип Инги Оболдиной в «Жги!» – реальное лицо, британская певица Сэм Бэйли, которая до прослушивания (а потом и победы) на шоу The X Factor в течение долгих лет работала надзирателем
в мужской тюрьме.
Кстати
В основную конкурсную программу «Кинотавра» в этом году вошли 14 различных по жанру и духу картин отечественных режиссеров.
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