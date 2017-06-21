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Фильм, который снимали в Невеле, взял приз «Кинотавра»

21 Июня 2017 - 11:57
Главная → Заметки → Культура
Съемки проходили на территории бывшей колонии для несовершеннолетних

Инга Оболдина, сыгравшая надзирательницу женской колонии, получила приз за лучшую женскую роль на 28-м фестивале «Кинотавр», который проходил в Сочи в середине июня.

Напомним, фильм «Жги!» режиссера Кирилла Плетнева снимали в Невеле осенью прошлого года при активном участии местных жителей. 

Драма «Жги» – это история о надзирательнице женской тюрьмы, которая обладает потрясающе красивым и сильным голосом. Однажды одна из заключенных, бывшая певица, записывает пение главной героини и тайно выкладывает в интернет. После этого жизнь надзирательницы круто меняется. 

Здание колонии, где проходили съемки, стоит на окраине Невеля законсервированным.

Поучаствовать в массовке – изображать заключенных – позвали невельчан. На кастинг пришло более шестидесяти человек. Его проводили в местном культурном центре. 

– К нам обратилась администратор съемочной группы, попросила, чтобы на два часа сдали одно из помещений, – рассказала директор районного культурного центра Зинаида Михайлова. – Кирилл Плетнев очень простой человек. Он зашел, все ему стали аплодировать. А он говорит: «Не надо хлопать, это не творческий вечер. Это работа».

Съемки фильма начались 24 сентября 2016 года, артисты жили в невельской гостинице и снимали квартиры у частников, еду им готовили в местном ресторане, а также они регулярно ходили по магазинам. К примеру, Ольгу Бузову, которая сыграла ведущую музыкального шоу «Зажигай», куда приглашают выступать героиню Оболдиной, заметили в «Пятерочке». 

На создание картины ушло чуть меньше года.

Невельчане не пожалели для киношников реквизита, приносили из дома старые тарелки, вазочки, другие предметы, призванные воссоздать быт 80-х годов. В фильме показывают и детские годы главной героини, а заканчивается все в наши дни. 

– Взяли у нас герань и фикус, – продолжает Зинаида Михайлова. – За аренду пианино готовы были платить 5 тысяч, но наше пианино такое старое, мы побоялись, что оно развалится, пока его будут тащить со второго этажа. В итоге пианино для съемок одолжил наш местный батюшка отец Петр из воскресной школы. 

Валентина Анашкина, ведущий методиста районного культурного центра, одна из тех, кто участвовал в массовке. 

– Нас одели, загримировали, съемки длились с раннего утра до позднего вечера, – рассказала нам Валентина. – И все это время снимали одну сцену. Мы изображали заключенных, сидели в колонии, в комнате отдыха и смотрели телевизор. Некоторым невельчанам даже достались роли со словами. Например, нужно было сказать фразу: «Начальница сама дала отпор». 

Символическое фото на память.

По словам Валентины, несколько дублей снимали, как Инга Оболдина включает телевизор. 

По сюжету одна из заключенных по кличке Хромая начинает щелкать каналы и случайно попадает на шоу, заключенные видят на экране героиню Инги Оболдиной. Главная героиня в бешенстве, что все узнали ее тайну. 

– Я вообще не припомню, чтобы у нас в Невеле когда-либо снимали кино. Съемки в фильме – это очень интересный, неожиданный опыт. Мне очень понравилось! Точно запомню надолго, – заключила Валентина Анашкина. 

Кириллу Плетневу удалось собрать в своей ленте и звезд шоу-бизнеса – Диму Билана, Ларису Долину и Ольгу Бузову. 

О съемках в Невеле Ольга Бузова активно оповещала своих подписчиков в «Инстаграме». 

– Изначально вместо Бузовой у меня была задумка снять ведущего-мужчину. Предлагал эту роль Ивану Урганту, но он категорически отказывается играть самого себя, – рассказал во время пресс-конференции в Сочи Кирилл Плетнев.– Потом была идея снять Павла Волю, но он не хотел работать без жены, а двух ведущих я не захотел снимать. Потом возникла идея снять Ольгу Бузову. Мне нужно было, чтобы приезд ее в провинцию, по сюжету фильма, произвел настоящий фурор. Вот Оля, как ведущая «Дома-2», идеально для этого подошла. Причем она большой профессионал, всегда приходила на площадку подготовленной – с выученным текстом.

Прототип Инги Оболдиной в «Жги!» – реальное лицо, британская певица Сэм Бэйли, которая до прослушивания (а потом и победы) на шоу The X Factor в течение долгих лет работала надзирателем 
в мужской тюрьме.
 

Кстати

В основную конкурсную программу «Кинотавра» в этом году вошли 14 различных по жанру и духу картин отечественных режиссеров. 
 


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